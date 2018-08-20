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Сбежавшего из психбольницы педофила разыскивают в Новосибирске

 20 августа, 10:44
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Сбежавшего из психбольницы педофила разыскивают в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Суд отправил новосибирца в медучреждение за насилие над ребёнком — мужчина сбежал.

Новосибирская полиция разыскивает пациента, сбежавшего из психиатрической больницы 17 августа. Как рассказали Сиб.фм в ГУ МВД по Новосибирской области, мужчину поместили в медучреждение по решению суда за насильственные действия сексуального характера над ребёнком.

«Мужчина находился в одном из лечебных учреждений по решению суда, ему предъявили обвинение по статье „Насильственные действия сексуального характера“. 18 августа поступила информация о том, что обвиняемый сбежал. Объявлен розыск», — сообщили в ГУ МВД по региону.

По информации местных СМИ, после побега обвиняемого из больницы новосибирцы стали сообщать о мужчине, который пристаёт к детям на улице.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении беглеца, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07 или 02.

Напомним, в августе поймавшую педофила жительницу Новосибирска наградила полиция.

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