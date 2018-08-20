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Соседи нашли в погребе труп пожилой жительницы Новосибирска

 20 августа, 11:36
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Соседи нашли в погребе труп пожилой жительницы Новосибирска
фото с сайта vk.com

В Новосибирске спасателям МАСС пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы достать тело женщины.

О помощи спасателей МАСС попросили 19 августа. В 12 часу дня они приехали на улицу Полярную в Ленинском районе. О том, что женщина, не подающая признаков жизни, находится в погребе, сообщили соседи. Правда, при каких обстоятельствах они её обнаружили — неизвестно.

«Всё это, вероятно, связано с начавшимся сезоном, просушкой погребов и несоблюдением при этом правил безопасности», — отметил начальник МАСС Дмитрий Фокин.

В итоге спасатели с помощью альпинистского снаряжения достали из погреба глубиной в три метра труп женщины 1941 года рождения. Тело передали бригаде скорой помощи.

Напомним, в августе пьяная жительница Новосибирска упала в заброшенный погреб.

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