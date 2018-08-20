Стали известны точные даты приезда Путина и Шойгу в Новосибирск

Президент России Владимир Путин посетит сразу три сибирских региона, в том числе Новосибирскую область.

Как сообщает источник в правительстве Новосибирской области, Владимир Путин приедет в Новосибирск 28 августа. В рамках визита он побывает на шестом Международном форуме-выставке технологического развития «Технопром-2018» в Академгородке, а также выразит поддержку врио главы Новосибирской области Андрею Травникову.

Это будет восьмой визит президента в Новосибирск — последний раз он приезжал 8 февраля 2018 года в рамках проверки работы врио губернаторов.

Также в Новосибирскую область приедет министр обороны Сергей Шойгу — его визит намечен на 26 августа.

Напомним, что помимо Новосибирской области Владимир Путин также посетит Кемеровскую и Омскую области.