Туристка из Барнаула погибла в горах Камчатки
20 августа, 07:19
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Следователи расследуют гибель 35-летней туристки в районе Авачинского перевала Камчатки.
Женщина — жительница Барнаула. В горы она пошла с гидом в составе туристической группы из 17 человек. Туристы проходили маршрут «Тихоокеанское кольцо». Внезапно женщине стало плохо, она отстала от группы, а гид продолжил движение с основной группой.
«По указанию гида его помощник сопровождала отставшую женщину. На расстоянии 1,5-2 километров от лагеря, в районе Авачинского перевала туристка не смогла идти дальше. Чтобы вызвать подмогу и сотрудников скорой медицинской помощи, помощник гида отправилась в лагерь, где находилась основная группа, — сообщает Интерфакс.
Женщина скончалась, когда её доставляли в лагерь. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит установить причину смерти и дать оценку тому, как оказывались туристические услуги.
Напомним, в июле отдыхавшему с друзьями и семьёй на туристической базе в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» барнаульцу стало плохо, после отказа в госпитализации мужчина умер от перитонита.