Туристка из Барнаула погибла в горах Камчатки

Следователи расследуют гибель 35-летней туристки в районе Авачинского перевала Камчатки.

Женщина — жительница Барнаула. В горы она пошла с гидом в составе туристической группы из 17 человек. Туристы проходили маршрут «Тихоокеанское кольцо». Внезапно женщине стало плохо, она отстала от группы, а гид продолжил движение с основной группой.

«По указанию гида его помощник сопровождала отставшую женщину. На расстоянии 1,5-2 километров от лагеря, в районе Авачинского перевала туристка не смогла идти дальше. Чтобы вызвать подмогу и сотрудников скорой медицинской помощи, помощник гида отправилась в лагерь, где находилась основная группа, — сообщает Интерфакс.

Женщина скончалась, когда её доставляли в лагерь. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит установить причину смерти и дать оценку тому, как оказывались туристические услуги.

Напомним, в июле отдыхавшему с друзьями и семьёй на туристической базе в ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» барнаульцу стало плохо, после отказа в госпитализации мужчина умер от перитонита.