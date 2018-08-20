Деньги нужны до четверга: у мини-футбольного клуба «Сибиряк» серьёзные проблемы

Как сообщили журналисту Сиб.фм в пресс-службе клуба, лицензия на участие в чемпионате России по мини-футболу среди команд Суперлиги не получена из-за финансовых сложностей.

В прошлом сезоне новосибирская команда завоевала серебряные медали чемпионата страны и право участия в Лиге чемпионов УЕФА. Под большим вопросом теперь и участие «Сибиряка» в сильнейшем клубном турнире Европы.

«Правительство Новосибирской области свои обязательства по финансированию команды в 2018 году выполнило, но ситуация всё равно тяжёлая. Мы обратились за помощью к врио губернатора НСО Андрею Травникову, мэру Новосибирска Анатолию Локтю и в департамент спорта области», — рассказал Сиб.фм исполнительный директор ПМФК «Сибиряк» Олег Некрут.

До настоящего момента в течение 10 лет ПМФК «Сибиряк» исправно получал спонсорскую помощь и поддержку местных властей. Но перед началом этого сезона сразу пять основных спонсоров без официального объяснения причин отказались финансировать клуб.

В пресс-службе «Сибиряка» назвали сложившуюся ситуацию настоящим форс-мажором. Из-за финансовых проблем уже сорвались планы по предсезонной подготовке, команду покинули два легионера.

«Взнос на участие в чемпионате России составляет 6 млн рублей. Но персоналу и игрокам ещё нужно платить зарплату, организовывать выезды. Например: один перелёт на север может обойтись в миллион рублей. Деньги нужно найти до четверга. Руководство сейчас этим занимается. Хочется отметить стойкость и профессионализм наших футболистов. Несмотря на всю эту неопределённость, они держатся, выкладываются на тренировках по полной, готовятся к чемпионату. Будет очень жаль, если финансирование не пойдёт, команда тогда будет совсем другой. Как говорит тренер, у клуба сейчас сильнейший состав. Вполне реально побороться и за 1 место в России, и даже за победу в Лиге чемпионов», — поделились с журналистом Сиб.фм в пресс-службе «Сибиряка».

Руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подтвердил, что у клуба на сегодня сложилась крайне непростая финансовая ситуация, но предлагает не терять оптимизма.

«За последние два сезона поддержка из областного бюджета „Сибиряку“ была увеличена в два раза. И в настоящем сезоне все финансовые обязательства с нашей стороны будут выполнены. К сожалению, сегодня некоторые партнёры прекратили сотрудничать с клубом, лишив его значительной денежной поддержки. Мы понимаем, что „Сибиряк“ оказался в очень сложной ситуации, пытаемся помочь нашим футболистам. На уровне правительства Новосибирской области ведём переговоры с потенциальными партнёрами клуба и надеемся, что помощь команде, которая в прошедшем сезоне стала серебряным призёром чемпионата России, будет оказана», — рассказал Сергей Ахапов.

Болельщики «Сибиряка» тем временем активно обсуждают неприятную новость в соцсетях.

«Что сейчас творится в нашем мини-футболе, просто ужасает... Только за последние год-два в лету канула „Дина“ (один из старейших клубов страны), „Динамо“ практически стёрто с лица мини-футбольной карты страны. Исчезли „Прогресс“, „Автодор“, „Политех“... „Спартак“ уже который год меняет векторы развития и не идёт в Суперлигу (сейчас вообще молодёжью играть будут), и это самый популярный бренд страны! Вот теперь „Сибиряк“... Клуб выигрывает серебро ЧР и должен играть в ЛЧ, под это дело подписывает дорогих легионеров и вдруг в одночасье снимается с чемпионата... Это просто ужас, это полный крах управленческой системы всего АМФР», — пишет Николай Знатнин.

«Жесть, конечно... Но сложно ожидать иного, завися на 100 % от спонсоров, не имея, как выясняется, ни с одним из них долгосрочных соглашений. Ну и сама история о том, что сразу пять спонсоров одновременно отказались от сотрудничества, — достаточно странная», — рассуждает Александр Пархоменко.

«Ребята, давайте поможем клубу и не дадим умереть. Можно и петицию подписать, и письмо главам сообразить, и, возможно, как настоящим болельщикам финансово скинуться кто сколько может, армия наша-то большая. Думаю, что-то сможем вместе», — выступает с инициативой Денис Меновщиков.

Сиб.фм будет следить за ситуацией вокруг ПМФК «Сибиряк».

Напомним, 1 августа Евгений Куксевич, занимавший должность главного тренера новосибирского ПМФК «Сибиряк» и приведший клуб к серебряным медалям на чемпионате России в 2018 году, покинул свой пост.