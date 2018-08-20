Золотая и серебряные: редких обезьянок привезли в Новосибирск

Необычные приматы появились в Новосибирском зоопарке — животные благородных цветов прибыли из Москвы и Чехии.

Трёх обезьянок семейства игрунковых — двух серебристых игрунок и золотистоголового тамарина привезли в Новосибирский зоопарк, сообщили в группе зоопарка «ВКонтакте» 20 августа.

Отличительная черта новых питомцев — необычный окрас. Шерсть игрунок действительно отливает серебром, а на голове у тамарина — огненно-золотая «шапка».

Как рассказала начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, оба вида — эндемики, то есть обитают на относительно ограниченном ареале. Животные родом из Бразилии, но попали в Новосибирск из Чехии и Москвы.

«Серебристые игрунки прибыли к нам из Чехии, золотистоголовый тамарин — из Москвы. Оба вида привезены по программе сохранения видов в неволе», — уточнила Сиб.фм Евгения Пирожкова.

Новых обезьянок поселили в павильоне для мелких приматов и пингвинов, где содержатся другие игрунковые.

Игрунки держатся группами, их самцы и самки вместе воспитывают потомство, а в основе их питания — фрукты и насекомые. Сотрудники зоопарка отмечают, что многие представители этого семейства находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, в августе Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью.