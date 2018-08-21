Бутербродами с икрой и бифштексами будут кормить новокузнецких школьников

С нового учебного года в школьных столовых Новокузнецка появится меню с весьма нескромными блюдами.

Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комбинат питания» разработали новые блюда для школьников. Среди них есть и нетипичные для столовок, например, бутерброды с икрой, чевапчичи на шпажках, бифштекс «Трио» из трёх сортов мяса, картофель «Шато» с чесноком и зеленью, шашлык из курицы на лепёшке с гранатовым соусом и многое другое.

Правда, сначала новые блюда нужно будет согласовать с родителями учащихся. Также директор МБУ «Комбинат питания» Лариса Нейберг, рассказала «Городу Nовостей», что цена новых яств не будет высокой.

«Цены сейчас отыгрываются даже ниже тех, что были в декабре прошлого года. В магазинах цены повышаются, но у нас проходят аукционы, благодаря этому существенного ценового повышения не предполагается. Кроме того, учащиеся смогут приобрести бутерброды с красной икрой. Их будут продавать по 24 рубля за штуку», — отметила она.

Напомним, в июне стало известно, что красноярская школа добавит ученикам новые четверти.