Бутербродами с икрой и бифштексами будут кормить новокузнецких школьников
21 августа, 07:13
С нового учебного года в школьных столовых Новокузнецка появится меню с весьма нескромными блюдами.
Специалисты муниципального бюджетного учреждения «Комбинат питания» разработали новые блюда для школьников. Среди них есть и нетипичные для столовок, например, бутерброды с икрой, чевапчичи на шпажках, бифштекс «Трио» из трёх сортов мяса, картофель «Шато» с чесноком и зеленью, шашлык из курицы на лепёшке с гранатовым соусом и многое другое.
Правда, сначала новые блюда нужно будет согласовать с родителями учащихся. Также директор МБУ «Комбинат питания» Лариса Нейберг, рассказала «Городу Nовостей», что цена новых яств не будет высокой.
«Цены сейчас отыгрываются даже ниже тех, что были в декабре прошлого года. В магазинах цены повышаются, но у нас проходят аукционы, благодаря этому существенного ценового повышения не предполагается. Кроме того, учащиеся смогут приобрести бутерброды с красной икрой. Их будут продавать по 24 рубля за штуку», — отметила она.
Напомним, в июне стало известно, что красноярская школа добавит ученикам новые четверти.