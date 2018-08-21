Жители Краснообска пожаловались на необоснованный демонтаж аттракционов — депутат же уверен, что на то есть очевидные причины.

20 августа в Краснообске пропали из некоторых мест качели, горки, лавочки и песочницы. Местные жители тут же обвинили члена комиссии по вопросам благоустройства, дорожному и коммунальному хозяйству Краснообска Александра Лысикова — по их мнению, он забрал хорошие аттракционы себе на дачу. Депутат высказал своё мнение на этот счёт журналисту Сиб.фм.

По словам Александра Лысикова, демонтированные аттракционы были построены ещё в 70-е годы на маленьких площадках. Но с тех пор прошло много времени, они частично пришли в негодность.

«Плюс ко всему их ставили в советское время, тогда не было такого жёсткого регламента о том, кто может ставить их и эксплуатировать. И так получилось, что нет организации, которая могла бы в соответствии с регламентами привести качели, горки и прочее в порядок. Получается, что если обычный человек придёт и отремонтирует их, то возьмёт на себя за это ответственность. Поэтому в Краснообске создана комиссия по осмотру детских игровых площадок, их выбраковке либо ремонту, а также по заключению лицензий с организациями, которые могут обслуживать их», — объяснил депутат.

Он отметил, что сейчас проходит первый этап работы комиссии — демонтаж старых площадок в одном из районов Краснообска. Песочницы и скамейки отправят на утилизацию. А вот качели и горки по просьбе правления товарищества «Тихие зори» отдали им.

«Они там выделили бесхозный участок, где сделали детскую спортивную игровую площадку. Уже поставили там бадминтон, лавочки. И на свой риск и страх они отремонтируют качели с горками. Кстати, они обещают нам, что в субботу площадка уже откроется для всех желающих. Так что приглашаем», — рассказал Александр Лысиков.

Но поставят ли новые аттракционы взамен демонтированных старых? Насчёт этого депутат говорит, что если бы это была придомовая территория, то местные жители могли бы принять участие в софинансировании благоустройства по их просьбе и их проекту. Но в данном случае качели и горки были демонтированы на участках, принадлежащих муниципалитету. При этом Александр Лысиков подчеркнул, что при желании краснообцы могут попросить сделать там площадку. Однако он не уверен, что те места пользуются популярностью.

«Да и если бы там дети играли, то мы бы и поставили новые качели и прочее. Но детей там нет. Там просто растёт бурьян», — подытожил депутат.

Напомним, демонтаж качелей в Краснообске вызвал недовольство среди местных жителей.