«Гаудеамусом» с Турецким закончится посвящение для тысяч новосибирских студентов

Семь тысяч новосибирских первокурсников исполнят гимн студенчества с «Хором Турецкого» на площади Ленина.

«Звёздное» исполнение студенческого гимна пройдёт в рамках Всероссийской акции «Парад студенчества», которая состоится в Новосибирске 8 сентября. Об этом сообщает министерство культуры региона.

«Мероприятие станет самым многочисленным исполнением студенческого гимна в России», — сообщают в ведомстве.

Праздник начнётся в 18 часов на площади Пименова — оттуда учащиеся торжественно пройдут до площади Ленина. Там и состоится посвящение первокурсников в студенты с исполнением гимна.

А после студенческого парада, в 20 часов, «Хор Турецкого» даст концерт под названием «Праздник Песни». Организаторы мероприятия — НОВАТ и правительство Новосибирской области. Артисты исполнят вместе со зрителями известные песни и Гимн России. Праздник завершится фейерверком.

«За 2015-2017 годы общероссийская программа открытых концертов „Праздник Песни“ прошла в 35 городах России, а также в 15 городах Казахстана, собрав более 3,5 миллионов участников», — рассказали в министерстве культуры Новосибирской области.

Напомним, в июле стало известно, что студенческих общежитий в НСО станет больше.