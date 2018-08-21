Исчезновение новосибирца на надувном матрасе в Обском море проверят следователи

25-летний житель Новосибирска исчез во время плавания на надувном матрасе — инцидентом занялись в Следственном комитете.

Как сообщает Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, 19 августа в вечернее время вблизи острова Тань-Вань на Обском водохранилище из-за сильного течения опрокинулся надувной матрас. В результате двое молодых людей и одна девушка оказались в воде.

«Один из парней и девушка смогли самостоятельно выбраться на берег, информация о местонахождении ещё одного молодого человека до настоящего времени отсутствует», — добавили в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в августе тело четырёхлетнего мальчика вытащили из реки на Алтае — он утонул во время купания с двумя старшими братьями.