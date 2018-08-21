ХК «Сибирь» открыл сбор средств на лечение хоккеиста
21 августа, 15:35
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Защитнику хоккейного клуба Самвелу Мнацяну подтвердили страшный диагноз — любой желающий может помочь ему в борьбе с раком.
21 июля ХК «Сибирь» официально заявил, что в результате медицинских обследований у хоккеиста Самвела Мнацяна диагностировали онкологическое заболевание. Болезнь требует срочного лечения.
«Руководством попечительского совета ХК „Сибирь“ принято решение об оказании Самвелу Мнацяну финансовой помощи и всей необходимой поддержки. Самвел Мнацян был и остаётся хоккеистом клуба „Сибирь“!» — сообщила пресс-служба клуба.
Также там взяли под контроль сбор средств на лечение спортсмена. Всех, кто хочет помочь Самвелу, просят писать на адрес электронной почты: pressa@hcsibir.ru. Вам предоставят реквизиты для перечисления средств на личный счёт хоккеиста.
Напомним, не только люди страдают от онкологии — сражающаяся с раком собака Майка также ждёт помощи новосибирцев.