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ХК «Сибирь» открыл сбор средств на лечение хоккеиста

 21 августа, 15:35
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ХК «Сибирь» открыл сбор средств на лечение хоккеиста
фото с сайта hcsibir.ru

Защитнику хоккейного клуба Самвелу Мнацяну подтвердили страшный диагноз — любой желающий может помочь ему в борьбе с раком.

21 июля ХК «Сибирь» официально заявил, что в результате медицинских обследований у хоккеиста Самвела Мнацяна диагностировали онкологическое заболевание. Болезнь требует срочного лечения.

«Руководством попечительского совета ХК „Сибирь“ принято решение об оказании Самвелу Мнацяну финансовой помощи и всей необходимой поддержки. Самвел Мнацян был и остаётся хоккеистом клуба „Сибирь“!» — сообщила пресс-служба клуба.

Также там взяли под контроль сбор средств на лечение спортсмена. Всех, кто хочет помочь Самвелу, просят писать на адрес электронной почты: pressa@hcsibir.ru. Вам предоставят реквизиты для перечисления средств на личный счёт хоккеиста.

Напомним, не только люди страдают от онкологии — сражающаяся с раком собака Майка также ждёт помощи новосибирцев.

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