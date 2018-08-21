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Кладбищенский щенок ищет тёплый дом в Новосибирске

 21 августа, 18:03
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Кладбищенский щенок ищет тёплый дом в Новосибирске
фото из группы «„Дари добро“ Помощь бездомным животным Приют Нск» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске пушистую Лизу вместе с братьями и сёстрами бросили в коробке на кладбище — спустя месяц после спасения волонтёрами она начала доверять людям.

Месяц назад маленьких щенят бросили в коробке на Клещихинском кладбище. Волонтёры приюта «Дари добро» обнаружили их совершенно случайно.

Абсолютно истощённые они сидели около могил и не знали, что им делать и куда идти. На кладбище у щенков не было воды и еды. Они питались конфетами и печеньем, которые оставляли люди.

«Но при виде человека щенки разбегались, потому что стали бояться каждого шороха. Щенят нам пришлось ловить. Спасибо Наталье Желтяковой и Татьяне Шуваловой за бесплатную поимку малышни. Поймали этих щенят и другую стайку», — сообщили волонтёры.

Среди несчастных щенят — Лиза, которая уже доверяет людям. На данный момент её вылечили от пироплазмоза — теперь девочка ищет дом.

Волонтёры отмечают, что Лиза — аккуратистка и скромница. У неё есть большой потенциал. Хоть она немного и трусит, но при должных терпении и любви хозяина она всё преодолеет.

«Просто очень жалко их... И сейчас для каждого хочется найти дом! Пусть щенки никогда не вспомнят ужас бездомного прошлого! Помогите Лизе поверить вам! Мы привезём щенка к вам домой. Звоните −8-9 13-920-70-13. Вырастет чуть ниже или по колено. Не очень крупная. Доставка по НСО не дальше 100 км от Новосибирска», — отметили в группе приюта «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, другой подопечный приюта — бандитский кот Пётр — также нуждается в помощи и любви новосибирцев.

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