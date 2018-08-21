Новосибирцев научат управлять «сложными подчинёнными»

Один из самых результативных управленцев в России Максим Батырев привезёт в Новосибирск премьерную программу.

Двигателем любого бизнеса всегда была сильная команда. На её создание тратятся колоссальные ресурсы. Но бывает, что в компанию приходят сотрудники, которые начинают буквально «разваливать» коллектив и подрывать авторитет руководителя.

«Не всегда есть возможность уволить таких подчинённых в силу разных обстоятельств. У каждого руководителя найдётся с десяток таких примеров. Корень зла в таких случаях — это неверные, непринятые решения управленцев», — считает Максим Батырев.

На своём мастер-классе эксперт подробно разберёт более 30 психотипов «проблемных подчинённых», которые ежедневно превращают рабочий процесс в головную боль руководителя. Сотрудники, которых устроили по «блату», «прыгающие через голову», конфликтные люди, нарушители дисциплины — это неполный список тех, с кем приходится сталкиваться. Многие носители сложного характера при этом являются хорошими специалистами. Максим Батырев расскажет, как «правильно» работать с такими людьми с точки зрения менеджмента и кого выводить из штата.

Мастер-класс «Управление сложными подчинёнными» полностью основан на личном управленческом опыте Максима Батырева и представителей бизнеса. Активная аудитория мастер-класса — это собственники, предприниматели, топ-менеджеры и директора по персоналу.

Максим Батырев — самый востребованный на данный момент бизнес-спикер в деловых кругах России и СНГ. За три с половиной года он провёл 400 мастер-классов в 12 странах. Это абсолютный рекорд на рынке бизнес-образования.

Мероприятие пройдёт 24 сентября в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Подробности на сайте Максима Батырева.