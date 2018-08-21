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Ремонт школы в новосибирском селе Бобровка обошёлся в 132 миллиона рублей

 21 августа, 17:48
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Ремонт школы в новосибирском селе Бобровка обошёлся в 132 миллиона рублей
фото пресс-службы правительства новосибирской области

Глава Новосибирской области побывал в селе Бобровка и осмотрел местную школу, которую отремонтировали за 130 миллионов рублей.

В учебном заведении 28 марта 2018 года произошло ЧП, на первом этаже обрушилась одна из внутренних стен. В школе заявили, что ещё в 2017 году из-за трещин левое крыло первого этажа вывели из эксплуатации.

Здесь обучаются 255 школьников и 21 дошкольник, трудоустроен 41 человек. Чтобы привести здание в порядок, из резервного фонда регионального правительства на ремонтные работы выделили 131 млн 874,6 тысячи рублей. Сейчас аварийно-восстановительные работы завершаются за счёт бюджета Сузунского района, идёт оснащение кабинетов, актового зала, пищеблока.

«Хотелось бы выразить благодарность за смелость и инициативность и руководству школы, и руководству Сузунского района, и специалистам министерства образования и министерства строительства Новосибирской области», — сказал Травников.

Глава области отметил, что в регионе продолжают действовать программы ремонта «Школьная кровля» и «Школьное окно». В ближайшие два года в эксплуатацию планируют ввести 17 новых школ.

Напомним, в августе в Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы Новосибирской области Андрея Травникова, главным её вопросом стала подготовка к новому учебному году.

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