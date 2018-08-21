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Смертельный прыжок: девятилетний экстремал погиб под гидроциклом на Байкале

 21 августа, 18:18
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Смертельный прыжок: девятилетний экстремал погиб под гидроциклом на Байкале
фото с сайта pixabay.com

Чтобы не пострадать от столкновения со встречным плавсредством на озере Байкал, девятилетний мальчик прыгнул в воду — это закончилось трагически.

Несчастный случай произошёл 20 августа недалеко от села Шара-Тогот около 17 часов, сообщили в Восточно-Сибирском СУ на транспорте СК РФ.

«Потерпевший двигался на высокой скорости на гидроцикле Yamaha. Во избежание столкновения со встречным гидроциклом марки Sea Doo он спрыгнул в воду и оказался под встречным гидроциклом, его одежда попала в двигатель. В результате происшествия ребёнок скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, пятилетняя девочка утонула в пруду под Новосибирском.

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