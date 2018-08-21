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Сталинку в Генеральском доме предлагают купить новосибирцам

 21 августа, 17:39
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Сталинку в Генеральском доме предлагают купить новосибирцам
фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске выросли цены на квартиры советского периода — одну из них продают в Генеральском доме на Красном проспекте.

На 9,7 % выросли цены на дома, построенные в Новосибирске в советское время, сообщает N1.RU. Самые дорогие — сталинки, средняя цена квадратного метра составляет 74,7 тысячи рублей. Это дороже чем в 2017 году на 9,4 %.

На столько же выросла цена хрущёвок и брежневок — 67,5 и 68,1 тысячи рублей соответственно.

Самая дорогая сталинка в Новосибирске находится на Красном проспекте, 62, в Генеральском доме. Площадь четырёхкомнатной квартиры — 130 квадратных метров, высота потолков — 3,2 метра. Стоимость — 12,9 млн рублей.

Самую дорогую хрущёвку можно купить рядом с НГУ, её цена — 6,4 млн рублей. Столько же стоит четырёхкомнатная квартира в брежневке возле станции метро «Маршала Покрышкина».

При этом хрущёвки предлагают чаще всего — на новосибирском рынке недвижимости их больше трёх тысяч. Второе место по количеству предложений заняли сталинки — их, правда, в 10 раз меньше. Брежневки — на третьем месте.

«Почти по четверти каждого типа объектов советских времён приходится на Ленинский район, но самые дорогие объекты традиционно находятся в центре и Академгородке», — сообщили в N1.RU.

Напомним, в Новосибирске продают пентхаус по цене «трёшки».

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