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Стрелку из стриптиз-клуба вынесли приговор в Новосибирске

 21 августа, 18:28
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Стрелку из стриптиз-клуба вынесли приговор в Новосибирске
фото с сайта ebay.com

Суд Железнодорожного района вынес приговор 23-летнему Игорю Рябошапко за стрельбу в клубе «Чарли», которую он устроил 25 ноября 2017 года, — тогда пострадали три человека: охранник и два посетителя.

В конце ноября 2017 года в полицию поступило сообщение о том, что в стриптиз-клубе, расположенном на территории Железнодорожного района, происходит драка с применением оружия. На месте преступления оперативники обнаружили трёх мужчин с ранениями, среди которых были двое посетителей заведения и охранник. Одного из потерпевших доставили в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте.

Как выяснили правоохранители, конфликт произошёл между посетителями стриптиз-бара «Чарли». Во время драки один из мужчин не менее шести раз выстрелил из травматического пистолета, после чего быстро скрылся.

«Сотрудники уголовного розыска изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Вскоре полицейские установили личность стрелявшего — им оказался 23-летний житель Новосибирска Игорь Рябошапко», — сообщает ГУ МВД по региону.

Известно, что молодой человек взял травматический пистолет Grand Power T12 в машине друга, с которым он находился в баре. В итоге стрелка обвинили в «Хулиганстве с применением оружия».

«Сегодня, 21 августа, судья Олеся Пименова вынесла приговор. Рябошапко приговорили к условному лишению свободы. Это случилось несколько минут назад. Детали будут позже», — сообщили в суде Железнодорожного района.

Стриптиз-клубы Новосибирска часто фигурируют в криминальных сводках за последнее время. В октябре в Заельцовском районе было совершено дерзкое нападение на салон сотовой связи. Мужчина в маске забрал 22 мобильных телефона и пошёл отмечать свою «победу» в стриптиз-клуб «Питон», где был задержан благодаря грамотным действиям таксиста. В стриптиз-клубе грабителю не хватило денег. Он вызвал такси и отправился в ломбард — заложить сразу несколько украденных мобильных телефонов. По дороге водитель такси заметил, что его пассажир вооружён, и сообщил об этом работникам частной охраны «Питона», откуда увёз клиента. Информация поступила полицейским. Правоохранители задержали вернувшегося в клуб посетителя, а позже обнаружили в его вещах нож, маску и муляж пистолета.

Напомним, после драки со стрельбой в августе новосибирец умер в больнице — полиция объявила подозреваемого в розыск.

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