От студий до хайфлэтов: в Новосибирске возводят ЖК «Расцветай на Гоголя»

Застройщик таких известных проектов, как «Дом на Золотой Ниве», «Дом на Берёзовой роще» и «Дом на Лежена», возводит в Новосибирске новый объект.

«Дом на Золотой Ниве» был сдан раньше срока, квартиры в нём уже проданы

Речь идёт о жилищном комплексе «Расцветай на Гоголя», который состоит из двух 25-этажных домов и одного дома с блоками-секциями разного уровня. Находится он возле администрации Дзержинского района, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Берёзовая роща».

Каркас домов — железобетонный монолит, наружные стены из кирпича, окна — кашированные. Планировки различные — от студий до хайфлэтов с потолками высотой 5,6 метра.

На данный момент продолжается возведение «Дома на Берёзовой роще»

«Использование глагола в названии комплекса, как и в названии самой группы компаний — нестандартный для Новосибирска подход. Мы тем самым показываем, что помимо характеристик качественного строительства имеет место эмоциональная составляющая», — рассказали в группе компаний «Расцветай».

В пешей доступности от жилищного комплекса находятся четыре детских сада, две школы, Городская клиническая больница № 2. Вдоль проспекта Дзержинского расположено множество продуктовых магазинов, аптек, банков, салонов красоты.

Близость к улицам Кошурникова и Фрунзе создаёт удобство для движения в пределах правобережья на личном и общественном транспорте. Кстати, по проспекту Дзержинского здесь пролегает четырнадцать маршрутов, по улице Кошурникова — семь, по улице Красина — два.

Ранее по стартовой стоимости начались активные продажи квартир в «Доме на Лежена»

Что касается территории жилищного комплекса, то в проекте очень чётко соблюдены все моменты безопасности. Между выходами из зданий и детской площадкой отсутствуют автомобильные проезды. Ребятишки смогут спокойно кататься на самокатах, велосипедах, гироскутерах и скейтах. А игровые зоны покроют травмобезопасным синтетическим материалом.

Здания имеют высший класс энергоэффективности A+. Придомовую территорию обнесут забором, установят систему видеонаблюдения. Попасть на подземные автостоянки смогут только владельцы парковочных мест, имеющие специальные брелоки. На территории жилищного комплекса застройщик создаст все условия для людей с ограниченными возможностями.

Квартиры предлагаются с чистовой отделкой, в максимально подготовленном под личные проекты состоянии.

Продажи уже открыты. Сейчас возможно выгодно приобрести квартиру по стартовым ценам, которые начинаются от 60 тысяч рублей за квадратный метр, а хайфлэты предлагаются от 85 тысяч рублей за квадратный метр.