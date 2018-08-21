Вышедший на сигнал авто медведь «раскачал» бурятских шишкарей

Супруги из Бурятии отправились в лес за шишками, но ничего не собрали — на их машину забрался медведь.

Как сообщило издание «Байкал Daily» со ссылкой на соцсети 20 августа, житель Бурятии с женой продвигались по лесу на автомобиле, но в районе перевала Пыхта на их пути встал медведь.

Хищник залез на капот автомобиля и принялся обнюхивать стекло. Не найдя чем поживиться, медведь покинул гостей леса. Люди и машина не пострадали.

По словам семейной пары, оказавшейся в западне, зверя привлёк сигнальный звук машины.

Выходку косолапого супруги успели снять на видео, ролик активно набирает просмотры в соцсетях. При этом отмечается, что медведи в Бурятии всё чаще стали выходить к людям.

Напомним, медведь загрыз работника заказника на Камчатке.