Выживший в шторме новосибирский рыбак отправится под суд

Новосибирец потерял товарищей во время разгула стихии — за нарушение правил безопасности его будут судить.

45-летнего жителя Новосибирской области обвинили в причинении смерти по неосторожности двум лицам, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

«В июне 2017 года он с двумя приятелями вышел на лодке в акваторию озера Малые Чаны порыбачить. В результате сильного шторма лодка перевернулась, и трое мужчин оказались в воде. Лишь одному обвиняемому удалось вплавь добраться до берега», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что выживший мужчина находился за рулём судна. Спасатели нашли в озере тело одного из рыбаков, другой пассажир считается пропавшим без вести.

По версии следствия, несчастный случай произошёл из-за того, что лодка не соответствовала требованиям безопасности. Кроме того, на плавсредстве не было спасательных жилетов.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело рассмотрят в Купинском районном суде.

Напомним, в июле два катера столкнулись в ночном Обском море.