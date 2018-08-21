Жительница Новосибирска сломала ногу на опасном аттракционе в зоопарке

Следственный комитет начал проверку информации о травмированной посетительнице зоопарка им. Р. А. Шило.

Новосибирские следователи заинтересовались информацией, опубликованной в СМИ, о девушке, которая сломала ногу на одном из аттракционов в зоопарке имени Ростислава Шило.

«В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту получения травмы посетителем аттракциона, расположенного в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей“», — отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 19 августа во время катания на аттракционе «Брейк-данс». С травмой девушку оперативно госпитализировали медики.

Напомним, в конце июня иркутянин упал со строящегося колеса обозрения из-за селфи — его госпитализировали в тяжёлом состоянии.