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Жительница Новосибирска сломала ногу на опасном аттракционе в зоопарке

 21 августа, 11:07
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Жительница Новосибирска сломала ногу на опасном аттракционе в зоопарке
фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет начал проверку информации о травмированной посетительнице зоопарка им. Р. А. Шило.

Новосибирские следователи заинтересовались информацией, опубликованной в СМИ, о девушке, которая сломала ногу на одном из аттракционов в зоопарке имени Ростислава Шило.

«В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту получения травмы посетителем аттракциона, расположенного в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей“», — отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 19 августа во время катания на аттракционе «Брейк-данс». С травмой девушку оперативно госпитализировали медики.

Напомним, в конце июня иркутянин упал со строящегося колеса обозрения из-за селфи — его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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