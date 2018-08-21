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Жёсткая драка водителей на Димитровском мосту попала на видео

 21 августа, 11:15
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Жёсткая драка водителей на Димитровском мосту попала на видео
кадр с видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирцы не смогли поделить дорогу и схлестнулись в битве: в итоге у одного из двоих серьёзная травма.

Инцидент произошёл на подъёме на Димитровский мост. Мужчина за рулём КамАЗа, двигаясь со стороны улицы Владимировской, подрезал Volkswagen Transporter. После этого он решил ещё и подраться с водителем иномарки.

«У водителя „Фольксвагена“ врачи диагностировали серьёзную травму головы. Что же случилось и почему у водителей было столько агрессии друг к другу, остаётся неизвестным», — сообщили в соцсетях.

Напомним, в июле омский таксист отправил в кому пассажира во время драки из-за хлопка дверью.

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