Должница обнажилась при виде приставов в Томской области

В Томской области судебные приставы пришли домой к злостной алиментщице; не желая нести наказание, женщина сняла с себя одежду.

Курьёзный случай произошёл в Стрежевом. Местную жительницу суд лишил родительских прав и обязал выплачивать алименты ребёнку в размере половины от всех видов заработка. Но нерадивая мать не спешила помогать в содержании собственного чада, избегала встреч с судебными приставами и вела асоциальный образ жизни. В итоге долг по алиментам составил 600 тысяч рублей.

«Извещения о вызове на приём неплательщица игнорировала. Тогда представитель закона вынесла постановление о принудительном приводе гражданки в отдел. Неоднократные выезды по адресу проживания алиментщицы не дали должного результата, дверь квартиры была заперта и на стук никто не открывал», — сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

Но приставы не сдавались. И во время очередного утреннего визита к ней должница всё-таки открыла дверь. Правда, увидев сотрудников в форме, тут же попыталась её закрыть, но приставы не дали ей этого сделать.

Объяснив женщине цель своего визита, приставы столкнулись с неадекватным поведением. Она начала снимать с себя одежду — должница рассчитывала, что её не повезут в одном нижнем белье в отдел.

В отношении алиментщицы составили протокол по статье «Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава, находящегося при исполнении служебных обязанностей». После этого всё-таки оделась и поехала в отдел, где в отношении её возбудили дело по статье «Уклонение от уплаты средств на содержание детей». Также её предупредили об уголовной ответственности за «Злостное уклонение от уплаты алиментов».

«Данные меры помогли гражданке всерьёз задуматься об изменении отношения к родительскому долгу. В ходе беседы с представителем закона она пообещала в ближайшее время трудоустроиться и помогать своему ребёнку», — подытожили приставы.

Напомним, в июле красноярские приставы нашли за диваном нерадивую алиментщицу.