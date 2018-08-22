Двое школьников спасли из горящего дома женщину с детьми в Омской области

Героев нужно знать в лицо: в Омской области 12-летний Андрей и 11-летний Денис Любимовы выбили стекло, дверь, получили ожоги, но не прошли мимо и вытащили из огня женщину с двумя детьми.

О героическом поступке братьев Любимовых стало известно лишь спустя два месяца после случившегося. Днём 13 июня в селе Юрьево Кормиловского муниципального района вспыхнул пожар в одной из квартир частного дома на двух хозяев.

В это время мимо проходили братья, 11-летний Денис и 12-летний Андрей Любимовы — они шли на остановку встречать маму. Увидев охваченный огнём дом, мальчики тут же туда побежали. В окне горящего здания ребята заметили женщину с ребёнком на руках. Она не могла выйти, потому что дверь была охвачена огнём.

Андрей выбил оконное стекло и вынес из дома двухлетнюю девочку, а Денис сшиб замок с дверей найденной кувалдой и вывел на свободу женщину с шестилетним сыном.

«Сыновья сами пострадали в огне — обожгли ноги. Мальчишки у меня растут настоящими мужчинами, готовы прийти на помощь в любую минуту. Я ими горжусь», — рассказала мама героев Надежда Любимова.

Через шесть минут к месту прибыли первые пожарные подразделения. И, если бы не мальчики, неизвестно, какой бы финал был у этой истории.

«Можно смело назвать Дениса и Андрея Любимовых настоящими героями. Их мужество, решительность и смелость, проявленные 13 июня, являются ярким примером героизма. И пусть герои ещё совсем юны, но у них огромные сердца и недюжинная сила духа», — сообщила пресс-служба МЧС по Омской области.

Напомним, в ноябре 2017 года пятиклассник из Новосибирской области получил медаль от МЧС за спасение сестры при пожаре.