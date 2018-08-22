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Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев

 22 августа, 18:21
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Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев
фото из группы «ЖИВОТНЫЕ В ДАР от „Потеряшка-НСК“. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Хозяева отказались от удивительного четырёхухого пушистика и даже собирались выбросить его на помойку; теперь малыш ищет себе новую семью в Новосибирске.

В столице Сибири появился на свет необычный котёнок с четырьмя ушками. Но питомец с такой странностью оказался ненужным своим хозяевам, они отдали его прохожей на улице. При этом отметили, что если она его не возьмёт, то котёнка выбросят на помойку.

«У нас уже есть коты, поэтому оставить не можем. Ему нужны любящие хозяева, так как он отличается от всех! Помогите, пожалуйста, найти ему новый дом», — обратилась девушка в соцсетях.

В комментариях к объявлению тут же появились восторженные отклики — всем полюбилась инопланетная внешность котёнка. Также ему начали придумывать прозвища: Чебурашка, Лунтик и даже Йода.

«Да пребудет с тобой сила! Йода просто», — пошутил один из комментаторов.

Того, кто готов приютить такое маленькое чудо и подарить ему заботу и любовь, просят обратить к Любови по номеру 8-913-757-14-07.

Напомним, тёплый и уютный дом также ищет в Новосибирске кладбищенский щенок Лиза.

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