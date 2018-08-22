Налетевший на провода КамАЗ оставил без интернета бердский санаторий

Грузовик зацепился за провода и снёс три фонарных столба под Новосибирском — без света и связи остались несколько домов.

ДТП произошло 22 августа в районе лыжной базы «Метелица», сообщает «Курьер. Среда. Бердск». Водитель не опустил кузов машины, в итоге грузовик зацепился за провода и снёс три опоры уличного освещения.

В результате аварии без связи и интернета осталась вся территория бердского санатория, а также санатории, пансионаты и коттеджи в зоне отдыха от места аварии до берега Обского моря. Кроме того, в нескольких домах пропало электричество.

Сообщается, что снесённые фонари принадлежали муниципальному предприятию «Горсвет». По словам руководителя организации Дмитрия Мышкина, компания намерена предъявить ущерб водителю грузовика.

«У нас это стандартные процедуры. Когда опору сбивают, мы обращаемся в страховую, предъявляем затраты, и они нам возмещают», — прокомментировал бердскому изданию Дмитрий Мышкин.

Директор «Горсвета» предположил, что взыщет с водителя порядка 100 тысяч рублей.

Напомним, в июле автомобиль съехал с трассы и снёс деревья в Новосибирске.