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Миллиардный долг: новосибирцы массово не платят транспортный налог

 22 августа, 15:42
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Миллиардный долг: новосибирцы массово не платят транспортный налог
фото с сайта Deskgram.org

Как сообщили в УФНС России по НСО, на 1 августа жители Новосибирской области задолжали почти 2,2 млрд рублей — больше половины этой суммы приходится на транспортный налог.

На данный момент налоговыми органами Новосибирской области возбуждено порядка 17 тысяч исполнительных производств по имущественным налогам физлиц и направлено 184 тысячи требований об уплате имущественных налогов.

«Основная часть долга новосибирцев — транспортный налог, 1,2 млрд рублей. По земельному налогу недоимка составляет 200 млн рублей, примерно та же сумма и по налогу на имущество физлиц. Неоплаченные пени и штрафы по имущественным налогам — это ещё 600 млн рублей», — сообщают в УФНС России по НСО.

Напомним, в августе злостная должница-алиментщица обнажилась при виде приставов в Томской области.

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