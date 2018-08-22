Новосибирцы вновь выйдут на митинг против пенсионной реформы
22 августа, 08:46
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Очередной митинг против пенсионной реформы пройдёт на площади Пименова в Новосибирске 2 сентября.
Проведут акцию протеста объединённые силы коалиции против повышения пенсионного возраста. Речь идёт о региональном отделении КПРФ, движении «Пенсионеры за достойную жизнь», федерации профсоюзов Новосибирской области, а также о партиях «Яблоко» и «Демократический выбор».
Во время предыдущей акции протеста за два часа активисты собрали почти 120 подписей против пенсионной реформы.
«Реакция людей на нашу инициативу — очень и очень положительная, опираясь на неё, мы будем дальше выстраивать свою работу. Будем продолжать: ряд пикетов у нас запланирован по всему Калининскому району», — заявил первый секретарь Калининского райкома КПРФ Алексей Манохин.
Напомним, проект закона о совершенствовании пенсионной системы был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении 20 июля, обсуждение продлилось почти три часа.