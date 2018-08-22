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Новосибирцы вновь выйдут на митинг против пенсионной реформы

 22 августа, 08:46
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Новосибирцы вновь выйдут на митинг против пенсионной реформы
фото с сайта pixabay.com

Очередной митинг против пенсионной реформы пройдёт на площади Пименова в Новосибирске 2 сентября.

Проведут акцию протеста объединённые силы коалиции против повышения пенсионного возраста. Речь идёт о региональном отделении КПРФ, движении «Пенсионеры за достойную жизнь», федерации профсоюзов Новосибирской области, а также о партиях «Яблоко» и «Демократический выбор».

Во время предыдущей акции протеста за два часа активисты собрали почти 120 подписей против пенсионной реформы.

«Реакция людей на нашу инициативу — очень и очень положительная, опираясь на неё, мы будем дальше выстраивать свою работу. Будем продолжать: ряд пикетов у нас запланирован по всему Калининскому району», — заявил первый секретарь Калининского райкома КПРФ Алексей Манохин.

Напомним, проект закона о совершенствовании пенсионной системы был одобрен депутатами Госдумы в первом чтении 20 июля, обсуждение продлилось почти три часа.

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