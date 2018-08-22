Снова изолирован: новосибирский педофил вернулся в психбольницу после побега

Сбежавший из психбольницы осуждённый больше не опасен для новосибирцев — он вернулся в медучреждение.

38-летний житель Новосибирской области, отправленный в психиатрическую больницу по решению суда, вернулся в медучреждение после побега. Ранее мужчину обвинили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего мальчика.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, вернуться в больницу обвиняемого вынудила информация о его розыске — она появилась сразу после побега мужчины.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий данный гражданин был вынужден вернуться в больницу», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в августе сбежавшего из психбольницы педофила разыскивали в Новосибирске.