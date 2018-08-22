Пилот погиб при крушении легкомоторного самолёта в Красноярском крае

По факту крушения Аэропракта А-22 в Красноярском крае возбудили уголовное дело.

22 августа около 13:00 в двух километрах от села Вознесенка Берёзовского района потерпел крушение легкомоторный самолёт Аэропракт А-22. Инцидент произошёл во время пробного полёта после ремонта.

В результате крушения погиб пилот 1953 года рождения.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

«Следствием рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК РФ.

Напомним, в августе семьи погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае начали получать выплаты.