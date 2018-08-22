2 балла
+13 °C
 Новая версия Сиб.фм

Пилот погиб при крушении легкомоторного самолёта в Красноярском крае

 22 августа, 16:54
подходящие темы
Пилот погиб при крушении легкомоторного самолёта в Красноярском крае
фото с сайта zapsib-sut.sledcom.ru

По факту крушения Аэропракта А-22 в Красноярском крае возбудили уголовное дело.

22 августа около 13:00 в двух километрах от села Вознесенка Берёзовского района потерпел крушение легкомоторный самолёт Аэропракт А-22. Инцидент произошёл во время пробного полёта после ремонта.

В результате крушения погиб пилот 1953 года рождения.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

«Следствием рассматриваются различные версии авиакатастрофы, в том числе отказ техники и ошибка пилотирования. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Западно-Сибирском СУТ СК РФ.

Напомним, в августе семьи погибших при крушении Ми-8 в Красноярском крае начали получать выплаты.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 августа, 14:14 • репортаж

Полёты наяву

Виртуозные полёты асов авиации под аккомпанемент симфонического оркестра — как прошло и чем запомнилось авиашоу на аэродроме Мочище 5 августа.
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
 26 апреля, 11:35 • интервью

Развитие и только

В преддверии начала туристического сезона корреспондент Сиб.фм поговорил с генеральным директором аэропорта Толмачёво Евгением Янкелевичем об особенностях работы узлового аэропорта, пассажирах, географическом положении Новосибирска, конкуренции, и о том, почему Толмачёво хочет дружить с китайцами.
самое популярное
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка