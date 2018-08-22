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Поход к стоматологу завершился для новосибирца комой

 22 августа, 07:14
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Поход к стоматологу завершился для новосибирца комой
фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет начал проверку после публикаций в СМИ о трагическом исходе лечения зубов в стоматологической поликлинике Бердска.

«В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных действий по установлению всех обстоятельств происшествия», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области.

Речь идёт об операторе местного телевидения Антоне Ермоленко. Летом 2017 года он обратился к стоматологу Бердской центральной городской больницы. После чего у него резко ухудшилось состояние здоровья, развилась флегмона шеи, и он впал в кому.

В результате мужчину госпитализировали в областную больницу, он пережил клиническую смерть, 1,5 месяца провёл в коме. Сейчас Антон Ермоленко прикован к кровати и находится в вегетативном состоянии.

Телеканал 360° сообщает, что в августе 2017 года мать молодого человека Виктория Анатольевна подала в суд на два медицинских учреждения. Она обвиняет медиков в халатности и некачественном оказании помощи. Женщина просит в свою пользу 5 млн рублей, а в пользу сына — 10 млн рублей. Предварительное заседание суда состоится 4 сентября.

Напомним, в ночь на 31 декабря 2017 года женщина оставила на столе кружку со спиртным, которую выпила её пятилетняя дочь, девочку доставили в больницу в состоянии алкогольной комы.

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