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После удара в спину — стала известна причина рака у защитника ХК «Сибирь»

 22 августа, 10:48
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После удара в спину &mdash; стала известна причина рака у защитника ХК «Сибирь»
фото с сайта hcsibir.ru

В результате травмы во время игры у хоккеиста Самвела Мнацяна развилась злокачественная опухоль — лечение спортсмену обойдётся в 130 тысяч евро.

Хоккейный агент Шуми Бабаев в своей группе «ВКонтакте» рассказал о том, как ставили диагноз защитнику ХК «Сибирь» Самвелу Мнацяну и после чего у него образовалась злокачественная опухоль.

«Мы ждали окончательного заключения врачей на протяжении последних нескольких недель. В субботу в Германии состоялся консилиум, который выявил окончательный диагноз. Онкология...» — написал агент.

Также Шуми Бабаев рассказал, что во время одной из игр Самвел Мнацян получил удар спину, в результате которого на шестом позвонке образовалась опухоль. В течение считанных месяцев она переросла в злокачественное образование.

«Все это дало метастазы на печень и мочевыводящие каналы. На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии. В октябре ждём разрешения всей ситуации и проведения операции», — отметил Шуми Бабаев.

По его словам, на данный момент состояние у хоккеиста стабильное. Даже врачи удивляются, что у Самвела Мнацяна такое хорошее настроение и он регулярно занимается спортом, веря в скорое возвращение в большой хоккей.

«Лечение на ближайшие три месяца будет стоить 130 тысяч евро. Суммы серьёзные, и мы благодарны всем, кто помогает!» — подытожил агент.

Напомним, 21 августа ХК «Сибирь» открыл сбор средств на лечение хоккеиста.

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