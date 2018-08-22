Разучившегося дышать новосибирца спасают столичные врачи

Молодой спортсмен из Новосибирска пережил тяжёлый инсульт, и теперь за его жизнь борются врачи в Москве — помочь ему просят и неравнодушных новосибирцев.

Речь идёт о 27-летнем Дмитрии Марущаке, который в мае пережил тяжёлый ишемический инсульт. В результате он утратил все жизненно необходимые навыки — разучился глотать, дышать, двигаться и говорить.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, жизнь молодого мужчины всегда была связана со спортом: он мечтал о звании мастера гиревого спорта и готовился к соревнованиям, но в 2011 году ему поставили диагноз «врождённый порок артериального клапана». Через два года Дмитрий пережил операцию на сердце — хирурги установили ему сердечный клапан. Позже он переехал из Омска в Новосибирск и устроился инструктором в спорткомплекс «Заря».

«В последнее время Дмитрий жаловался на общее состояние. Часто кружилась и болела голова, общая слабость. За неделю до приступа он обратился в клинику Мешалкина, где ему сделали операцию на сердце», — рассказали его близкие.

Однако до сдачи анализов и лечения дело так и не дошло — прямо на рабочем месте у Дмитрия Марущака случился инсульт.

В настоящее время он находится в Москве в реабилитационном центре «Три сестры», где мужчину заново учат дышать и двигаться. Реабилитация проходит медленно, поэтому родные обратились за помощью к новосибирцам.

«Его ждут родные, друзья, коллеги, знакомые! Его ждут очень племянники! Доброй души человек, очень искренний. Он любит детей, а дети любят его! Нам очень нужна помощь в хорошей реабилитации», — написали они.

Дмитрию можно помочь, отправив деньги на следующие реквизиты:

1) карта Сбербанка: 5469 4400 1571 3051 (Александр Дмитриевич Марущак — отец Дмитрия);

2) Яндекс. Деньги: 410017203948710 (Шарамок Евгения Александровна — сестра);

3) QIWI Кошелёк: +7 913 953 42 42 (Шарамок Евгения Александровна).

Напомним, накануне был открыт сбор средств на лечение от онкологии хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна.