2 балла
+13 °C
 Новая версия Сиб.фм

Разучившегося дышать новосибирца спасают столичные врачи

 22 августа, 18:44
подходящие темы
Разучившегося дышать новосибирца спасают столичные врачи
фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области

Молодой спортсмен из Новосибирска пережил тяжёлый инсульт, и теперь за его жизнь борются врачи в Москве — помочь ему просят и неравнодушных новосибирцев.

Речь идёт о 27-летнем Дмитрии Марущаке, который в мае пережил тяжёлый ишемический инсульт. В результате он утратил все жизненно необходимые навыки — разучился глотать, дышать, двигаться и говорить.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, жизнь молодого мужчины всегда была связана со спортом: он мечтал о звании мастера гиревого спорта и готовился к соревнованиям, но в 2011 году ему поставили диагноз «врождённый порок артериального клапана». Через два года Дмитрий пережил операцию на сердце — хирурги установили ему сердечный клапан. Позже он переехал из Омска в Новосибирск и устроился инструктором в спорткомплекс «Заря».

«В последнее время Дмитрий жаловался на общее состояние. Часто кружилась и болела голова, общая слабость. За неделю до приступа он обратился в клинику Мешалкина, где ему сделали операцию на сердце», — рассказали его близкие.

Однако до сдачи анализов и лечения дело так и не дошло — прямо на рабочем месте у Дмитрия Марущака случился инсульт.
В настоящее время он находится в Москве в реабилитационном центре «Три сестры», где мужчину заново учат дышать и двигаться. Реабилитация проходит медленно, поэтому родные обратились за помощью к новосибирцам.

«Его ждут родные, друзья, коллеги, знакомые! Его ждут очень племянники! Доброй души человек, очень искренний. Он любит детей, а дети любят его! Нам очень нужна помощь в хорошей реабилитации», — написали они.

Дмитрию можно помочь, отправив деньги на следующие реквизиты:

1) карта Сбербанка: 5469 4400 1571 3051 (Александр Дмитриевич Марущак — отец Дмитрия);
2) Яндекс. Деньги: 410017203948710 (Шарамок Евгения Александровна — сестра);
3) QIWI Кошелёк: +7 913 953 42 42 (Шарамок Евгения Александровна).

Напомним, накануне был открыт сбор средств на лечение от онкологии хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 августа, 12:01 • интервью

Красивая грудь — это два айфона

Популярный пластический хирург Максим Вуйлов — о том, в каком направлении движется современная пластическая хирургия и какие подходы к совершенствованию своего тела популярны у его клиентов.
 10 августа, 10:30 • репортаж

Помощь по адресу

О том, что значит депутатская помощь и как свои встречи с жителями округа № 3 проводит депутат Георгий Андреев — в материале Сиб.фм
 27 июля, 10:02 • интервью

Мария и замкнутый круг

Политики из большого телевизора говорят, что нужно бороться с высокой смертностью от онкологии. Учёные оттуда же транслируют, что разрабатывают средства для лечения рака и ждут денег от правительства. Мария наблюдает за замкнутым кругом с дивана. Впрочем, она и сама в кругу.
самое популярное
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка