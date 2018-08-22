Сгоревшую «Зимнюю вишню» снесли в Кемерове
22 августа, 09:11
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В Кемерове завершили снос «Зимней вишни» — на месте печально известного ТРЦ разобьют памятный сквер.
Основное четырёхэтажное здание торгово-развлекательного центра, в котором в марте 2018 года сгорели 60 человек, снесли 21 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на местный новостной портал.
Вместе со строением, где размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами и торговые помещения, снесли сауну с автомойкой и котельную — они также входили в комплекс бывшего ТРЦ.
Снос здания начали 15 мая. Чтобы контролировать работы, на площадке установили веб-камеры.
На месте ТРЦ планируют создать памятный сквер. По словам начальника управления по работе со СМИ Кемеровской области Романа Быкова, его проект обсудят с родственниками погибших.
«Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников», — заявил Роман Быков.
Когда снесут остальные постройки бывшего ТРЦ, пока неизвестно.
Напомним, в августе обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» пытался покончить с собой.