4 балла
+14 °C
 Новая версия Сиб.фм

Сгоревшую «Зимнюю вишню» снесли в Кемерове

 22 августа, 09:11
подходящие темы
Сгоревшую «Зимнюю вишню» снесли в Кемерове
фото из соцсети «ВКонтакте»

В Кемерове завершили снос «Зимней вишни» — на месте печально известного ТРЦ разобьют памятный сквер.

Основное четырёхэтажное здание торгово-развлекательного центра, в котором в марте 2018 года сгорели 60 человек, снесли 21 августа, сообщает Интерфакс со ссылкой на местный новостной портал.

Вместе со строением, где размещались кинозалы, детская площадка с игровыми автоматами и торговые помещения, снесли сауну с автомойкой и котельную — они также входили в комплекс бывшего ТРЦ.

Снос здания начали 15 мая. Чтобы контролировать работы, на площадке установили веб-камеры.

На месте ТРЦ планируют создать памятный сквер. По словам начальника управления по работе со СМИ Кемеровской области Романа Быкова, его проект обсудят с родственниками погибших.

«Общественности предлагали выбрать, что именно будет на месте, они выбрали сквер, далее правильнее учитывать пожелание родственников», — заявил Роман Быков.

Когда снесут остальные постройки бывшего ТРЦ, пока неизвестно.

Напомним, в августе обвиняемый по делу о пожаре в «Зимней вишне» пытался покончить с собой.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 22 августа, 08:40 • репортаж

Сюда приходят за счастьем

Женский монастырь в Колывани — это прежде всего его обитательницы. 40 сестёр, каждая из которых оставила свою мирскую жизнь, прежде чем прийти в монастырь и посвятить себя служению Богу. О том, как живётся им в женском монастыре, — в репортаже Сиб.фм.
 17 августа, 16:13 • статья

Давно не пользуюсь навигаторами

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса водителей такси Сергей Пупков будет защищать честь Новосибирска на финале в Сочи.
самое популярное
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка