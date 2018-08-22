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Сквер на месте снесённой «Зимней вишни» начнут строить весной

 22 августа, 18:32
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Сквер на месте снесённой «Зимней вишни» начнут строить весной
фото предоставлено пресс-службой правительства кемеровской области

Глава Кемеровской области Сергей Цивилёв побывал на месте снесённого торгового центра «Зимняя вишня», о поездке он рассказал в социальных сетях.

Вместе с главой регионального центра Ильёй Середюком глава области посетил место мемориала памяти погибших, где завершаются работы по благоустройству, устанавливают памятный камень.

На месте торгового центра продолжается сбор и вывоз строительного мусора. В четверг, 23 августа, на стройплощадке вновь установят ограждение. Также в ближайшее время на улице Ленина обещают восстановить движение троллейбусов.

«Через неделю-полторы начнём проектно-изыскательские работы. Уже готов дизайн будущего сквера. Проект оригинальный, интересный, именно его из трёх вариантов выбрали родственники погибших. Зимой подготовим всю необходимую технику, материалы и весной начнём строительство сквера», — сказал Сергей Цивилёв.

Напомним, 21 августа стало известно о завершении сноса основного четырёхэтажного здания ТРЦ «Зимняя вишня», в котором в марте 2018 года сгорели 60 человек.

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