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Срок за Рыжика: женщина попала под статью за кражу пекинеса в Томске

 22 августа, 07:43
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Срок за Рыжика: женщина попала под статью за кражу пекинеса в Томске
фото с сайта pixabay.com

Томские полицейские раскрыли кражу маленькой собачки — её похитительнице грозит внушительный срок.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по региону, инцидент произошёл у одного из магазинов, на велопарковке которого жительница Томска привязала своего питомца, а сама отправилась за покупками. Вернувшись, она не обнаружила своего пекинеса на парковке и обратилась в местное отделение полиции.
С помощью записей с камеры видеонаблюдения полицейские быстро установили подозреваемую в похищении собаки. Ею оказалась 47-летняя женщина.

«Стражи порядка вернули собачку хозяйке. Радости томички и её питомца не было предела. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников органов внутренних дел удалось вернуть домой Рыжика, который за семь лет стал не просто верным, преданным другом, а полноправным членом семьи», — отмечают в ведомстве.

В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в августе на улице Немировича-Данченко водитель такси сбил собаку породы хаски и отказался отвезти её в ветеринарную клинику — животное спасли пассажирки такси.

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