Улица с бесперебойно работающими светофорами появилась в Новосибирске

Первым сданным в Новосибирской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» объектом стала улица Русская.

Отремонтирован участок протяжённостью два километра, от кольца «Шлюз», включая кольцевую развязку, до Бердского шоссе. Заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы парковочные карманы, тротуары, островки безопасности. Впервые в городе установлены светофоры с источником бесперебойного питания, которые могут работать 12 часов в автономном режиме.

«Работы завершены досрочно, объект стал первым в этом году, который ввели в эксплуатацию в рамках проекта. Стоимость работ составила около 61 млн рублей», — отметили в пресс-службе областного правительства.

Принимать объект приехал замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Раков. Он напомнил, что местные жители часто жаловались на состояние улицы — дорожное покрытие разрушено, покрытие на пешеходных дорожках — старое.

«Сейчас состояние и вид дороги кардинально изменились. Объект удалось сдать досрочно благодаря раннему проведению аукционов под контролем регионального минтранса — это дало возможность подрядчику тщательно подготовиться к работам», — отметил Раков.

Всего в рамках проекта в 2018 году в Новосибирске потратят 320 млн рублей из областного бюджета и 451,11 млн — из федерального.

Напомним, в Новосибирске решили запустить онлайн-голосование, во время которого горожане смогут определить дороги для ремонта в 2019 году.