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Управление пшеницей: новосибирцы помогли миру расшифровать геном злака

 22 августа, 10:20
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Управление пшеницей: новосибирцы помогли миру расшифровать геном злака
фото с сайта pixabay.com

13 лет работу по расшифровке генома пшеницы вёл международный консорциум, в который входили более 200 учёных, в том числе из Института цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске.

Знание генетического кода пшеницы позволит управлять её свойствами. Злак можно будет сделать более устойчивым к засухе или другим неблагоприятным климатическим условиям, а также к заболеваниям, которые часто вредят посевам. Рассматривается возможность влияния на специфические белки пшеницы, которые связаны с целиакией (нарушение пищеварения) и другими аллергическими реакциями. Пшеница с низким содержанием аллергенов теперь вполне реализуемый проект.

«Несмотря на то, что секвенирование геномов стало в какой-то мере делом рутинным, проект, связанный с пшеницей, называют совершенно отдельной историей. Делом в том, что её геном гигантский и сложный. Он в пять раз больше человеческого генома. Один институт, даже самый мощный, с такой работой вряд ли бы справился. Поэтому в 2005 году был создан международный консорциум: 20 стран, в общей сложности более 200 учёных. В итоговой работе, о которой сообщил авторитетный журнал Science, описывается 21 хромосома, а также точное расположение более 100 тысяч генов», — рассказывает доктор биологических наук Елена Салина, заведующий лабораторией генетики и цитогенетики растений ИЦиГ СО РАН.

Генетики из ведущих научных центров мира уже прокомментировали полученный результат. Ценность завершённой работы в том, что пшеница остаётся важнейшей сельскохозяйственной культурой для многих стран.

Расшифровка геномов ключевых сельскохозяйственных культур позволит более эффективно решать вопросы продовольственной безопасности. Генетики полагают, что сорта пшеницы возможно значительно улучшить в ближайшие несколько лет. Такой путь селекционеры уже прошли в работе с рисом и кукурузой.

«Дальше результатов будет всё больше и больше. Всю эту неделю в Новосибирске будет работать 11-я Международная мультиконференция по биоинформатике регуляции и структуры геномов и системной биологии. На ней в числе прочих обсудят вопросы селекции сельскохозяйственных культур и животных. Участие в конференции принимают учёные из 40 стран», — говорит академик Николай Колчанов, научный руководитель ИЦиГ СО РАН.

Напомним, в июне сибирские учёные создали прототип средства на основе вируса осповакцины, которое способно победить рак.

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