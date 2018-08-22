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Впал в кому после прыжка в бассейн житель Новосибирской области

 22 августа, 11:47
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Впал в кому после прыжка в бассейн житель Новосибирской области
фото с сайта pixabay.com

Бердчанин нырнул в бассейн и потерял сознание — его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии.

ЧП произошло в бассейне пляжа «Ремикс» в Бердске 21 августа около 17 часов, сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, 20-летний парень либо неудачно прыгнул в бассейн, либо поскользнулся. Примерно через пять минут отдыхающие заметили, что молодой человек не выныривает, и вытащили его из воды. Бердчанину оказали первую помощь и вызвали скорую.

Подчёркивается, что медработников на пляже не оказалось.

«Только через 10 минут после того, как обездвиженного парня вытащили из бассейна, подбежал очень молодой сотрудник с нашатырным спиртом. Вытаскивали и делали искусственное дыхание отдыхающие», — написал один из очевидцев на сайте отзывов «Фламп».

Прибывшие медики увезли пострадавшего в Бердскую центральную городскую больницу. У молодого человека диагностировали гематому мозга, перелом шейных позвонков и отёк лёгких. Сейчас парень находится в коме.

Напомним, в августе девятилетний экстремал погиб под гидроциклом на Байкале.

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