Жителям подтопленного частного сектора в Новосибирске пообещали новые ливнёвки

Этим летом из-за подтопления грунтовыми водами частных домов в Порт-Артурских переулках объявили чрезвычайную ситуацию — власти пообещали разобраться.

На разрешение ситуации относительно подтопленных Порт-Артурских переулков планируется выделить порядка 2 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство водоотводного коллектора с дренажным колодцем.

Режим чрезвычайной ситуации в этом частном секторе был объявлен ещё летом из-за подтопления грунтовыми водами.

«В ежедневном режиме администрация Ленинского района вела мониторинг ситуации, при необходимости муниципальная аварийно-спасательная служба откачивала здесь воду. Пока разрабатывался проект строительства системы водоотведения, в качестве временного решения в начале августа силами администрации и застройщика был прочищен водоотводный канал, на переездах через канал проложены водопропускные трубы», — уточнили в пресс-центре мэрии.

Разработанный проект предусматривает обустройство дренажного колодца и 75-метровой канализации к улице Спортивной. Планируется, что новая ветка будет заведена в уже существующую ливневую канализацию. Выполнение работ займёт два месяца, ими займутся предприятия, «подведомственные департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии».

Напомним, первый летний ливень затопил подземные переходы под автомобильной дорогой Новосибирск — аэропорт Толмачёво в Оби; минтранс пообещал установить тротуары из железобетона.