4 балла
+14 °C
 Новая версия Сиб.фм

Жителям подтопленного частного сектора в Новосибирске пообещали новые ливнёвки

 22 августа, 12:04
подходящие темы
Жителям подтопленного частного сектора в Новосибирске пообещали новые ливнёвки
фото из архива sib.fm

Этим летом из-за подтопления грунтовыми водами частных домов в Порт-Артурских переулках объявили чрезвычайную ситуацию — власти пообещали разобраться.

На разрешение ситуации относительно подтопленных Порт-Артурских переулков планируется выделить порядка 2 млн рублей. Эти средства пойдут на строительство водоотводного коллектора с дренажным колодцем.

Режим чрезвычайной ситуации в этом частном секторе был объявлен ещё летом из-за подтопления грунтовыми водами.

«В ежедневном режиме администрация Ленинского района вела мониторинг ситуации, при необходимости муниципальная аварийно-спасательная служба откачивала здесь воду. Пока разрабатывался проект строительства системы водоотведения, в качестве временного решения в начале августа силами администрации и застройщика был прочищен водоотводный канал, на переездах через канал проложены водопропускные трубы», — уточнили в пресс-центре мэрии.

Разработанный проект предусматривает обустройство дренажного колодца и 75-метровой канализации к улице Спортивной. Планируется, что новая ветка будет заведена в уже существующую ливневую канализацию. Выполнение работ займёт два месяца, ими займутся предприятия, «подведомственные департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии».

Напомним, первый летний ливень затопил подземные переходы под автомобильной дорогой Новосибирск — аэропорт Толмачёво в Оби; минтранс пообещал установить тротуары из железобетона.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 июля, 10:15 • статья

Турникеты и люди

К осени электрический транспорт Новосибирска обзаведётся турникетами — этой реформой власти рассчитывают сэкономить средства, сделать трамваи и троллейбусы комфортными, а также избавиться от безбилетников. Анализ грядущих перемен — от Сиб.фм.
 2 июля, 14:02 • статья

Дорогие дороги

На работы по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области в 2018 году будет потрачено 2,421 млрд рублей. О том, как реализуется в регионе этот проект, рассказал врио губернатора Андрей Травников.
 20.10.2016, 10:00 • репортаж

Новый материал для старых дорог

В Академгородке участок дороги отремонтировали с использованием золобетонной смеси. О пилотном проекте компании «СИБЭКО» и сибирских ученых рассказывает корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 9 августа, 11:08 • новость

Молодую маму в Новосибирске осудят за слишком большие детские пособия

Обвинительное заключение в отношении сибирячки уже утверждено, ей грозит наказание по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка