Базу отдыха по цене коттеджа продают в Алтайском крае

Базу отдыха в экологически чистом месте с тремя бассейнами отдают всего за 16 млн рублей.

Объявление о продаже разместили на сайте «Юла». Объект расположен в 25 километрах от Барнаула по трассе в сторону Горного Алтая и курорта Белокуриха.

«На территории есть своя скважина и электроподстанция до 200 кВА, 22 постройки, 3 бассейна и одна купель, автополив на всей территории, 4 площадки под массовые мероприятия, мангальные беседки и зоны отдыха. База граничит с сосновым бором», — сообщается в объявлении.

Напомним, в посёлке Элитном Новосибирской области продают семейную усадьбу из двух домов за 72 миллиона рублей.