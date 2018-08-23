5 баллов
+17 °C
 Новая версия Сиб.фм

Базу отдыха по цене коттеджа продают в Алтайском крае

 23 августа, 11:42
подходящие темы
Базу отдыха по цене коттеджа продают в Алтайском крае
фото с сайта youla.ru

Базу отдыха в экологически чистом месте с тремя бассейнами отдают всего за 16 млн рублей.

Объявление о продаже разместили на сайте «Юла». Объект расположен в 25 километрах от Барнаула по трассе в сторону Горного Алтая и курорта Белокуриха.

«На территории есть своя скважина и электроподстанция до 200 кВА, 22 постройки, 3 бассейна и одна купель, автополив на всей территории, 4 площадки под массовые мероприятия, мангальные беседки и зоны отдыха. База граничит с сосновым бором», — сообщается в объявлении.

Напомним, в посёлке Элитном Новосибирской области продают семейную усадьбу из двух домов за 72 миллиона рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 августа, 14:33 • статья

Тишина и комфорт в центре Новосибирска

Ассоциация строительных компаний Сибирьинвест возводит в центре Новосибирска дом, который позволит жильцам почувствовать себя в Москве или Санкт-Петербурге
 21 августа, 17:12 • статья

Вместо коттеджа в Сибири

В Новосибирской области сегодня продают много коттеджей за 10-12 млн рублей, но что если вместо загородного дома приобрести перспективную зарубежную недвижимость?

Продаём квартиру сами

 16 августа, 13:02 • колонка
Евгений Пестов
руководитель офиса элитной недвижимости АН "ГЖА ЦИП"
Конечно, самому продать квартиру можно. Расскажу, как это делается. Мне не жалко своих секретов, пользуйтесь.
самое популярное
 22 августа, 18:21 • новость

Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев

Хозяева отказались от удивительного четырёхухого пушистика и даже собирались выбросить его на помойку; теперь малыш ищет себе новую семью в Новосибирске.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка