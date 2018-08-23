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Дожди и порывистый ветер напомнят новосибирцам об осени

 23 августа, 15:58
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Дожди и порывистый ветер напомнят новосибирцам об осени
фото с сайта pixabay.com

Контрастная погода с дождями ожидается в Новосибирске в пятницу, субботу и воскресенье.

В конце недели в Новосибирской области будет тепло, но пройдут дожди, рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Погода с 24 по 26 августа в Новосибирской области будет определяться областью пониженного давления. В городе и отдельных районах области в этот период будут отмечаться небольшие дожди и грозы, местами умеренные дожди», — рассказала Сиб.фм ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Юлия Астанкова.

В пятницу, 24 августа, в Новосибирской области будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду. Ночная температура составит +6...+11 градусов, днём +21...+26 градусов. В городе ночью местами пройдёт небольшой дождь, ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Ночная температура — +9...+11 градусов, днём ожидается +22...+24 градуса.

В субботу, 25 августа, по области — юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Ночная температура составит +8...+17 градусов, днём воздух прогреется до +26...+28 градусов. В городе ночью без осадков, местами небольшой дождь, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночная температура — +11...+13 градусов, дневная — +23...+25 градусов.

В воскресенье, 26 августа, по области — ветер юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днём похолодает до +16...+21 градуса. В городе ночью будет небольшой дождь, юго-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Ночью +13...+15 градусов, днём +19...+21 градус.

Напомним, в начале недели МЧС предупреждало новосибирцев о шторме, граде и возможных пожарах.

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