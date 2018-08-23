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Гибрид неандертальца и «денисовца» нашли в пещере на Алтае

 23 августа, 15:42
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Гибрид неандертальца и «денисовца» нашли в пещере на Алтае
фото с сайта pixabay.com

Новое открытие сделали российские и зарубежные палеогенетики во время исследования находок из Денисовой пещеры на Алтае.

Итоги работы учёных опубликованы в журнале Nature. В результате исследования ДНК древних людей установлено, что часть из них — гибриды неандертальцев и «денисовцев».

«Мы и до этого знали, что неандертальцы и „денисовцы“ должны были контактировать друг с другом и периодически оставлять потомство. С другой стороны, я лично никогда не думала, что нам так повезёт и мы найдём останки ребёнка, чьим отцом был „денисовец“, а матерью — неандерталец», — цитирует РИА Новости сотрудницу Института эволюционной антропологии в Лейпциге Вивиан Слон.

Учёные уверены, что эти два вида жили в разных регионах Земли и, скорее всего, редко могли сталкиваться друг с другом. Но когда это происходило, похоже, неандертальцы и «денисовцы» вступали в контакт и оставляли потомство.

Напомним, новосибирские археологи доказали подлинность наскального рисунка возрастом 25-35 тысяч лет, находится он в пещере Ля Грэз на юго-западе Франции.

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