1 балла
+14 °C
 Новая версия Сиб.фм

Главный по жалобам: Владимир Знатков проконтролирует новосибирские МФЦ

 23 августа, 17:46
были упомянуты
подходящие темы
Главный по жалобам: Владимир Знатков проконтролирует новосибирские МФЦ
фото дмитрия гусева

Врио первого заместителя председателя правительства НСО Владимир Знатков назначен уполномоченным для рассмотрения жалоб на работу многофункциональных центров.

Соответствующий документ подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Определить временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Знаткова Владимира Михайловича должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», — сказано в постановлении.

Массовые жалобы начали поступать почти год назад в связи с ростом желающих произвести перерасчёт пенсий. Также причиной возникновения очередей стало то, что кадастровая палата перестала принимать документы по сделкам с недвижимостью, передав эту функцию МФЦ.

Сегодня в Новосибирской области функционируют 42 центра «Мои документы» и 60 филиалов в крупных поселениях. Эти учреждения предоставляют более 350 видов услуг 64 органов власти.

Напомним, в июле Андрей Травников назначил Станислава Тишурова на должность врио вице-губернатора по сельскому хозяйству.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 22 августа, 18:12 • статья

Заботы малого бизнеса

В штабе общественной поддержки кандидата в губернаторы Новосибирской области Андрея Травникова прошла дискуссия с участием экспертов. Собравшиеся разделились на две группы. Первая вырабатывала предложения в сфере промышленности и предпринимательства, а вторая решала проблемы малого и среднего бизнеса.
 20 августа, 12:08 • статья

Рожать больше, жить дольше

Глава региона Андрей Травников провёл заседание Совета по реализации майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»
 10 августа, 17:44 • статья

Имидж и креатив

Итоги дискуссии в штабе общественной поддержки кандидата в губернаторы Новосибирской области Андрея Травникова войдут как в его предвыборную программу, так и в стратегию социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство»
самое популярное
 22 августа, 18:21 • новость

Инопланетный котёнок с четырьмя ушками поразил новосибирцев

Хозяева отказались от удивительного четырёхухого пушистика и даже собирались выбросить его на помойку; теперь малыш ищет себе новую семью в Новосибирске.
 16 августа, 13:19 • новость

Грибники нашли подстреленного Счастливчика в новосибирском лесу

В новосибирском приюте поселился новый пёс — животное находится в тяжёлом состоянии и нуждается в лечении.
 13 августа, 10:01 • новость

Сердце народного артиста России остановилось в Новосибирске

66-летний актёр Анатолий Узденский скончался в столице Сибири — предположительно, причиной стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
 20 августа, 13:13 • новость

Стремительно летящий к Земле объект сняли на видео в Новосибирске

В обсерватории Большого новосибирского планетария обучающиеся объединения «Практическая астрономия» совместно с педагогом Никифоровым Андреем Юрьевичем произвели фотосъёмку кометы 21P / Джакобини — Циннера — на минимальное расстояние к Земле комета приблизится 10 сентября.
 15 августа, 13:54 • новость

Трагически погибшую Виту с детьми увековечат на Алтае

Скульптурная композиция с ирбисом Витой и её котятами появится в Республике Алтай — она станет первым памятником снежному барсу в России
 15 августа, 16:02 • новость

Сидит в кресле: Кнопа из Новосибирского зоопарка вернулась в семью

Сотрудники Новосибирского зоопарка несколько месяцев опекали покинутого мамой кенгурёнка