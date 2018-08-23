Главный по жалобам: Владимир Знатков проконтролирует новосибирские МФЦ

Врио первого заместителя председателя правительства НСО Владимир Знатков назначен уполномоченным для рассмотрения жалоб на работу многофункциональных центров.

Соответствующий документ подписал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

«Определить временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Знаткова Владимира Михайловича должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области», — сказано в постановлении.

Массовые жалобы начали поступать почти год назад в связи с ростом желающих произвести перерасчёт пенсий. Также причиной возникновения очередей стало то, что кадастровая палата перестала принимать документы по сделкам с недвижимостью, передав эту функцию МФЦ.

Сегодня в Новосибирской области функционируют 42 центра «Мои документы» и 60 филиалов в крупных поселениях. Эти учреждения предоставляют более 350 видов услуг 64 органов власти.

Напомним, в июле Андрей Травников назначил Станислава Тишурова на должность врио вице-губернатора по сельскому хозяйству.