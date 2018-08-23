Голодающий пенсионер из Новосибирска стал заложником на рабочем месте

Пенсионер из Новосибирска в поисках заработка устроился в охранное агентство в Томске, но в итоге остался без денег и был вынужден просить милостыню, боясь оставить охраняемый объект.

О пенсионере Александре Фёдоровиче, который в июле устроился работать в администрацию Советского района Томска, сообщили в ТВ2. 63-летний мужчина, проживающий в Новосибирской области, специально переехал в Томск, чтобы заработать, — на новом месте, в ЧОО «Сокол», ему пообещали зарплату в 30 тысяч рублей. Однако проработав почти два месяца, мужчина так и не получил обещанных денег. Более того — он оказался единственным охранником на этом объекте и не мог оставлять пост ни на минуту на протяжении всего этого времени.

«Второй месяц проходит — и тишина. Я даже не знаю, где у них в Томске контора находится. Не приходят, ничего не приносят, не проверяют. Каждый день, круглые сутки, без выходных. Ночую здесь. Если были бы деньги, я бы уехал домой, я живу в Новосибирской области на земле, в собственном доме. Я на пенсии, но у меня нет карточки, и чтобы мне пенсию получить, нужно ехать домой», — рассказал мужчина.

Известно, что близких родственников у него нет. В течение этого времени охранник был вынужден питаться тем, что ему отдавали проходящие мимо администрации дачники и неравнодушные томичи.

Понимая безвыходность своей ситуации, он осмелился обратиться к главе администрации Советского района, которая поручила юридическому отделу разобраться. Выяснилось, что у администрации нет заключённого контракта с ЧОО «Сокол», но есть контракт с ЧОП «Легион Д».

В этот же день после выхода публикации в местном СМИ Александра Фёдоровича увезли на новое место работы. Сейчас у него нет денег, однако он надеется, что всё-таки получит обещанную зарплату, после чего уедет домой в Новосибирск.

В томской прокуратуре корреспонденту Сиб.фм сообщили, что ничего о данном инциденте не знают, письменное заявление к ним не поступало.

В настоящее время сочувствующая Александру Фёдоровичу пенсионерка собирает средства на отправку его домой.

Напомним, в конце июля минздрав Забайкальского края сообщил о госпитализации девяти шахтёров, объявивших голодовку из-за невыплаченной зарплаты.