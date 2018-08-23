Инопланетный ушастый котёнок нашёл новый дом и подружку в Новосибирске
23 августа, 16:08
Жители Новосибирска, желающие приютить четырёхухого малыша, засыпали звонками автора объявления об удивительном котёнке, который искал новый дом.
Не прошло и суток после того, как Любовь опубликовала в соцсетях пост о котёнке с четырьмя ушками, а малыш уже нашёл себе новый дом. Прошлые хозяева отказались от необычного питомца и хотели его выбросить на помойку умирать.
Как рассказала Сиб.фм Любовь, малыша забрала молодая девушка. У неё дома уже есть взрослая кошечка — вполне неплохая компания для маленького ушастого обаяшки. Любовь также отметила, что не ожидала такого большого внимания к объявлению.
«Звонки не прекращаются до сих пор», — рассказала девушка.
Напомним, другой милый пушистик — бандитский кот Пётр — также нуждается в помощи и любви новосибирцев.