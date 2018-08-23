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Инопланетный ушастый котёнок нашёл новый дом и подружку в Новосибирске

 23 августа, 16:08
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Инопланетный ушастый котёнок нашёл новый дом и подружку в Новосибирске
фото из группы «животные в дар от „потеряшка-нск“. новосибирск» в соцсети «вконтакте»

Жители Новосибирска, желающие приютить четырёхухого малыша, засыпали звонками автора объявления об удивительном котёнке, который искал новый дом.

Не прошло и суток после того, как Любовь опубликовала в соцсетях пост о котёнке с четырьмя ушками, а малыш уже нашёл себе новый дом. Прошлые хозяева отказались от необычного питомца и хотели его выбросить на помойку умирать.

Как рассказала Сиб.фм Любовь, малыша забрала молодая девушка. У неё дома уже есть взрослая кошечка — вполне неплохая компания для маленького ушастого обаяшки. Любовь также отметила, что не ожидала такого большого внимания к объявлению.

«Звонки не прекращаются до сих пор», — рассказала девушка.

Напомним, другой милый пушистик — бандитский кот Пётр — также нуждается в помощи и любви новосибирцев.

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