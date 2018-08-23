Корова устроила ДТП с пострадавшими в иркутском селе

От столкновения коровы с мотоциклом в Иркутской области пострадали мужчина и женщина — жертвы ДТП госпитализированы.

Мотоцикл «Урал» с боковым полуприцепом наехал на корову 21 августа около 22:00 на улице Советской в посёлке Свердлово Иркутской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Управлял транспортным средством 23-летний парень, а в боковой коляске мотоцикла находилась 36-летняя женщина — оба получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу. А вот корова не пострадала.

«Известно, что на момент происшествия водитель и пассажир находились без мотошлемов. Также инспекторы ГИБДД выяснили, что у пострадавшего отсутствуют документы на право вождения мотоциклом», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, в августе росгвардейцы освободили центр Омска от сбежавших лошадей.