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Краснообские качели-путешественницы проверит прокуратура

 23 августа, 11:30
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Краснообские качели-путешественницы проверит прокуратура
фото из группы «эхо васхнила» в соцсети «вконтакте»

После огласки средствами массовой информации истории о том, как депутат перевёз качели и горки из Краснообска на дачи, за дело взялась прокуратура.

«Прокуратура Новосибирского района в связи с изложенными в СМИ сведениями о демонтаже детских качелей с придомовой территории одного из домов в р. п. Краснообск и последующей их установке в СНТ „Тихие зори“ проверит законность действий работников и должностных лиц администрации рабочего посёлка», — сообщила прокуратура НСО.

Также ведомство запросило в администрации Краснообска акт осмотра детской площадки, дабы оценить законность заключения комиссии.

Напомним, в августе депутат попробовал объяснить переезд качелей из Краснообска на дачи.

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