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На помойку вокруг детского сада пожаловались новосибирцы

 23 августа, 12:58
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На помойку вокруг детского сада пожаловались новосибирцы
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В соцсетях жители Новосибирска поделились фото несанкционированной свалки рядом с детсадом.

Окружённый мусором детский сад находится на улице Бориса Богаткова. Детей и стихийную помойку разделяет лишь забор. Так что, играя во дворе, малыши не только видят кучи мусора, но и могут дотянуться до них рукой — что не очень безопасно.

«Судя по всему, мусор здесь не убирают долгое время, повсюду разбросаны пластиковые бутылки, бытовые отходы. Рядом играют дети», — отметили очевидцы в соцсетях.

Напомним, в июле очистившие от мусора фан-зону в Новосибирске рассказали об увиденном.

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