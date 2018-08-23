На помойку вокруг детского сада пожаловались новосибирцы
23 августа, 12:58
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фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
В соцсетях жители Новосибирска поделились фото несанкционированной свалки рядом с детсадом.
Окружённый мусором детский сад находится на улице Бориса Богаткова. Детей и стихийную помойку разделяет лишь забор. Так что, играя во дворе, малыши не только видят кучи мусора, но и могут дотянуться до них рукой — что не очень безопасно.
«Судя по всему, мусор здесь не убирают долгое время, повсюду разбросаны пластиковые бутылки, бытовые отходы. Рядом играют дети», — отметили очевидцы в соцсетях.
Напомним, в июле очистившие от мусора фан-зону в Новосибирске рассказали об увиденном.