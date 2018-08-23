Расстались с порчей и деньгами: пенсионерки пострадали от красноярских «ведьм» в Братске

Двух жительниц Красноярского края задержали в Братске за мошенничество — под видом магических обрядов они похищали деньги у пенсионерок.

Об одном из преступных эпизодов рассказала полиции 80-летняя пострадавшая, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По словам пенсионерки, обманщицы встретили её рядом с домом и предложили помощь. Они вошли к бабушке в квартиру и сообщили, что на неё наведена порча. Чтобы снять заклятие, «колдуньям» понадобились деньги, золото и другие ценности. Мошенницы забрали «дары» и скрылись.

Как оказалось, за день до этого подозреваемые обманули ещё одну пенсионерку — 78-летнюю жительницу Братска. Пожилая женщина впустила мошенниц к себе домой и передала им пачку денег для «очищения». Часть купюр одна из гостий забрала и спрятала. В итоге пострадавшая лишилась 35 тысяч рублей.

Вскоре полиция нашла злоумышленниц на съёмной квартире. Женщин задержали, часть похищенного у них изъяли. По одному из преступлений возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что обе подозреваемые, 49 и 46 лет, прибыли в город из Красноярского края. Ранее обе фигурантки уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничества и незаконные операции с наркотическими средствами», — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Предполагается, что «колдуньи» совершили ещё ряд подобных преступлений, в том числе в других сибирских регионах.

Напомним, в августе воровавшие деньги сирот и пенсионеров экс-чиновники осуждены в Бердске.